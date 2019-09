Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher durchkämmten Einfamilienhaus

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Abwesenheit der Bewohner haben unbekannte Täter genutzt, um in deren Einfamilienhaus in Bilzingsleben einzubrechen. Die Täter durchkämmten das gesamte Haus, durchwühlten das Mobiliar. Neben mehreren tausend Euro Bargeld fielen den Einbrechern noch zwei E-Bikes und ein Holzspalter in die Hände. Der Einbruch wurde am Samstag festgestellt. Die Schadenshöhe konnte bislang noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen, die in den zurückliegenden Tagen auffällige Beobachtungen gemacht haben, welche möglicherweise mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, unter Tel. 03634/ 336-0 entgegen. (CD)

