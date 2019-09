Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Couragierte Zeugen

Am Samstagabend kam es in der Erfurter Innenstadt im Bereich der Augustmauer zu einem Vorfall, der mehrere Strafanzeigen nach sich zog. Ein 41-Jähriger geriet mit seiner 19-jährigen Freundin in Streit. Dies gipfelte darin, dass der Erfurter seine Lebensgefährtin mehrfach schlug. Unbeteiligte Zeugen wurden auf die Rufe der Frau aufmerksam und schritten couragiert ein. Einer der Zeugen wurde hierbei von dem 41-Jährigen durch einen Schlag leicht verletzt. Im weiteren Verlauf riss der Täter noch einen vorbeifahrenden 28-Jährigen von seinem E-Scooter. Dieser wiederum hatte folgend doppeltes Pech: Ein Atemalkoholtest ergab bei der sich anschließenden Anzeigenaufnahme 1,66 Promille, ein Drogenvortest reagierte zudem positiv. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Anzeigen gegen den 41-Jährigen und wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 28-Jährigen. Großer Dank gilt den einschreitenden Zeugen für ihr mutiges Handeln. (NJ)

