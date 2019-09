Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall Motorrad gegen Traktor

Kölleda (ots)

Am 21.09.2019 gegen 13:30 Uhr befuhr ein 52 Jähriger mit einem Traktor und zwei Anhängern die B 176 aus Richtung Kölleda in Richtung Frohndorf. Ca. 200 m nach dem Bahnübergang wollte der Traktorfahrer nach links auf einen Feldweg abbiegen. Ein 33 Jähriger aus Kölleda mit einem Motorrad Ducati überholte mehrere Fahrzeuge und bemerkte dem im Abbiegevorgang befindelichen Traktor zu spät und fuhr gegen den linken hinteren Reifen. Der 33 Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Hubschrauber ins Klinikum Erfurt geflogen werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 EUR. Während der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und das Motorrad unbefugt benutzte. Jetzt erwarten ihn noch Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeuges.

