Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Indianerspielplatz - zweckentfremdet

Erfurt (ots)

Da sowohl der Indianerspielplatz als auch die Sängerwiese im Erfurter Steigerwald in den zurückliegenden Wochen, vor allem am Wochenende, wiederholt Schauplatz von Trinkgelagen, Beschädigungen und Verunreinigungen geworden sind, wurden diese Orte der Naherholung verstärkt bestreift.

So fanden Einsatzkräfte des Inspektionsdienstes Süd am gestrigen Abend eine größere Gruppe Jugendlicher sowie Heranwachsender vor, welche sich in Partylaune auf dem Indianerspielplatz niedergelassen hatten. Da der Spielplatz in Folge des feuchtfröhlichen Gelages schon stark vermüllt war und sich darüber hinaus eine Vielzahl der vor Ort angetroffenen Jugendlichen in einem stark alkoholisierten Zustand befanden, wurde die Veranstaltung beendet. Nachdem die Personalien der Betroffenen erhoben worden waren, mussten diese selbstverständlich die Ordnung des Spielplatzes wiederherstellen. Die minderjährigen Betroffenen wurden in der Folge an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Mithin wurden im Rahmen des Einsatzes zwei Anzeigen wegen Widerstands und Beleidigung sowie eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. (StSch)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell