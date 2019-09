Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Demonstration "Fridays for Future" - Erfurt, 20.09.2019

Erfurt (ots)

Am 20.09.2019 kam es zu einer großen Demonstration in der Erfurter Innenstadt, zu der "Fridays for Future" aufgerufen hatte. Statt der erwarteten 500 Teilnehmer, fanden sich etwa 2400 am Versammlungsort ein und brachten lautstark Ihr Anliegen vor. Insgesamt verlief die Demo sehr friedlich. Es kam lediglich zu leichteren Verkehrsbehinderungen, was aufgrund der unerwarteten Masse nicht zu vermeiden war. Außerdem kam es vereinzelt zu versuchen, die Bewegung politisch zu instrumentalisieren, wovon sich die Veranstalter und die überwiegende Mehrheit der friedlichen Bürger jedoch klar distanzierten. (TG)

