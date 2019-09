Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrüche in Fahrzeuge - Erfurt, 20.09.2019

Erfurt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag machte sich eine unbekannte Anzahl an Personen an zwei abgestellten Fahrzeugen in der Straße Fischersand zu schaffen. In beiden Fällen wurden Seitenscheiben eingeschlagen und jeweils ein Rucksack mit diversen Gegenständen als Inhalt aus dem Innenraum entwendet. Durch eine Anwohnerin wurde gegen 03:45 Uhr ein lauter Knall auf der Straße wahrgenommen, welcher vermutlich durch den oder die Täter verursacht wurden ist. Zur Aufklärung des Sachverhaltes werden weiterhin Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben zur Sache machen können bzw. verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben. Die Zeugen werden gebeten sich persönlich oder telefonisch beim Inspektionsdienst Nord (Tel. 0361/7840-0) zu melden. Weiterhin werden alle Fahrzeugnutzer angehalten keine Wertgegenstände im Sichtbereich ihres Fahrzeuges liegen zu lassen. (RH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell