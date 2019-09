Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Erfurt (ots)

In der Freitagnacht ereignete sich kurz vor Mitternacht ein Verkehrsunfall im Bereich des Gothaer Platzes in Erfurt. Eine 18-jährige Fahrzeugführerin kollidierte beim Linksabbiegen in den Benaryplatz mit einem entgegenkommenden VW Crafter, welcher die Straße des Friedens stadtauswärts befuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes geriet der BMW ins Schleudern und kippte auf die Fahrerseite, auf welcher er letztlich zum Stehen kam. Hinzugeeilte Ersthelfer mussten den 18-jährigen Beifahrer aus dem BMW befreien und informierten umgehend Polizei und Rettungskräfte. Neben den beiden Insassen des BMW verletzte sich auch der 37-jährige Transporterfahrer. Alle Unfallbeteiligten wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von jeweils 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell