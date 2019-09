Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen

Rastenberg

Am 20.09.2019 um 10:25 Uhr befuhr ein 54 jähriger Mann mit seinem Honda Jazz die Straße von Lossa in Richtung Rastenberg und wollte die B 176 queren. Dabei missachtete er den vorfahrtsberechtigten 67 Jährigen mit seinem Honda nicht und es kam zum Zusammenstoß. Der 54 jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Der 67 jährige Hondafahrer sowie seine drei Insassen wurden ebenfalls leicht bzw. schwer verletzt. Ein 58 jähriger Insasse wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Jena geflogen. Die Straße war für zwei Stunden voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 14.000 EUR.

