Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneut Trickbetrüger unterwegs

Sömmerda/Erfurt (ots)

Die Kripo warnt vor Trickbetrügern, die in den vergangenen Tagen versucht haben, an das Ersparte von Rentnern zu gelangen. Es wurden mehrere Fälle aus dem Landkreis Sömmerda bekannt, bei denen Rentner durch angebliche Verwandte oder Bekannte angerufen worden sind. Unter dem Vorwand in finanziellen Nöten zu sein und deshalb dringend eine größere Geldsumme zu benötigen, baten diese die Rentner um Geld. Zum Glück fiel keiner der Rentner auf die Trickbetrüger herein. In zwei Fällen waren die Rentner misstrauisch und riefen ihre Verwandten an. Hierbei offenbarte sich der Betrug. Die Betrüger agieren mit vielerlei Maschen. So wurde auch ein Fall bekannt, bei dem ein Rentner am Telefon ein Gewinn versprochen wurde. Allerdings sollte der Rentner erst eine Gebühr von mehreren hundert Euro entrichten, um den Gewinn erhalten zu können. Um sich vor Trickbetrügern zu schützen, rät die Polizei zur Vorsicht und empfiehlt, solche Anrufe zu ignorieren, sofort aufzulegen und die Polizei zu verständigen. Es sollten auch niemals Auskünfte zu Wohnverhältnissen oder gar zu Vermögenswerten preisgegeben werden. Auf jeden Fall ist es ratsam, sich an die Polizei, Verwandte oder auch Nachbarn zu wenden. (CD)

