Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kawasaki gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Tunzenhausen verschwand aus einem Schuppen eine grüne Kawasaki vom Typ KX 250. Um an das Motorrad zu gelangen, mussten sich die Diebe erst einen Weg durch den Zaun bahnen. Hierbei entstand auch Sachschaden. Der Besitzer bemerkte am Mittwochabend das Fehlen des Motorrades. Am Abend zuvor stand die Kawasaki, deren Wert auf ca. 1.500 Euro geschätzt wird, noch an ihrem Platz. Der Besitzer erstattete Anzeige wegen Diebstahl. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell