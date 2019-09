Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Waschmitteldiebe

Erfurt (ots)

Ungewöhnliche Beute machten Diebe in Erfurt-Melchendorf. Aus einem Keller stahlen sie mehrere Flaschen Weichspüler und zwei Packungen Waschmittel. Die Eigentümerin fand ihren Keller am Mittwochnachmittag im durchwühlten Zustand vor. Wie die Diebe in den Keller gelangten, ist unbekannt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell