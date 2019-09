Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von Quad

Erfurt (ots)

Mitten am Tag kam es am Dienstag in der Geschwister-Scholl-Straße zum Diebstahl von einem Quad. Der 39-jährige Eigentümer hatte das schwarze Quad Kymco Maxxer 250 mitsamt Koffer, Motorradhelm und -handschuhen direkt neben einer Toreinfahrt abgestellt. Gegen Mittag stand das Quad mit Erfurter Kennzeichen nicht mehr an seinem Platz. Dem Besitzer entstand durch den Diebstahl ein Schaden von ca. 4.000 Euro. Die Polizei hat die Fahndung eingeleitet. (CD)

