Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autohändler um Geld bestohlen

Erfurt (ots)

Ein ziemlich dreister Dieb schlug gestern am hellerlichten Tag in einem Autohaus im Erfurter Ortsteil Ilversgehofen zu. Ein 48-jähriger Autoverkäufer war gerade in ein Kundengespräch verwickelt, als ein unbekannter korpulenter Mann mit Basecap und Turnschuhen den Autohandel betrat. In einem unbemerkten Moment griff der Mann in das Portemonnaie des Verkäufers, welches auf einem Tisch lag. Noch bevor der Verkäufer reagieren konnte, flüchtete der Unbekannte zu Fuß mit 4.000 Euro Bargeld. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell