Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei sucht E-Bikes

Sömmerda (ots)

Die Polizei in Sömmerda fahndet nach zwei hochwertigen E-Bikes, die in der vergangenen Woche aus einem Fahrradabstellraum in der Albert-Schweitzer-Straße gestohlen wurden. Der Diebstahl der beiden Fahrräder fiel den Besitzern am Nachmittag des 12.09.2019 auf. Am Abend zuvor, gegen 20:00 Uhr, standen die beiden E-Bikes noch an ihrem Platz. Der Gesamtwert der beiden E-Bikes beläuft sich auf ca. 4.500 Euro. Es handelt sich um ein weißes Pedelec cube und ein rotes Pedelec Pegasus premio E8R. Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Verbleib der E-Bikes geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0. (CD)

