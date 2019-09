Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei sucht Parfümdiebe

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Erfurt (ots)

Die Polizei in Erfurt sucht die auf den Fotos abgebildeten Parfümdiebe. Das Pärchen hat am Vormittag des 22.01.2019 in einer Parfümerie im Stadtzentrum Erfurts insgesamt elf hochwertige Herren- und Damenparfüms im Gesamtwert von über 1.000 Euro unbemerkt in ihre Taschen gesteckt und gestohlen. Die beiden Täter werden auf ca. 20 bis 30 Jahre geschätzt. Der Mann hatte an seiner linken Hand ein auffälliges großes Tattoo. Wer kennt die beiden abgebildeten Personen und kann Angaben zu deren Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 49030. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell