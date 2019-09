Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autoteile von VW Bussen abgebaut

Sömmerda (ots)

Auf der Suche nach Ersatzteilen müssen Diebe gewesen sein, die sich in der Nacht zum Dienstag an zwei VW Bussen, vom Typ Multivan zu schaffen machten. Sie bauten auf dem Gelände eines Autohauses bei beiden Fahrzeugen die Motorhauben, Kotflügel, Scheinwerfer und auch die Stoßfänger ab. Hierbei richteten die Täter Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro an. Der Wert der Autoteile wird auf 15.000 Euro geschätzt. Wer hat an der Frohndorfer Straße in Sömmerda verdächtige Beobachtungen gemacht und möglicherweise Personen oder Fahrzeuge gesehen, die mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel.03634/ 336-0. (CD)

