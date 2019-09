Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pferdepässe und Bargeld weg

Sömmerda (ots)

Unzählige Pferdepässe und ein Portemonnaie mit mehreren hundert Euro Bargeld fiel in die Hände von Unbekannten, die in der Nacht zum Dienstag in Sömmerda in ein Auto eingebrochen sind. Die Eigentümerin hatte ihren Audi in der Basedowstraße geparkt. Als sie frühmorgens zu ihrem Auto kam, stellte sie die beschädigte Autoscheibe und den Diebstahl der Sachen fest. Der Schaden am Auto wird auf rund 200 Euro geschätzt. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben und hat zur Tatzeit im Bereich der Basedowstraße Beobachtungen gemacht, die mit dem Autoeinbruch im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0. (CD)

