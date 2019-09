Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher überrascht

Erfurt (ots)

Zwei Einbrecher wurden heute Morgen in einem Bürogebäude in der Hohenwindenstraße verschreckt. Sie ahnten offensichtlich nicht, dass eine Mitarbeiterin schon sehr früh mit ihrer Arbeit begann. Als die Frau gegen 05:30 Uhr auf Arbeit kam, sah sie die beiden Männer in geduckter Haltung aus dem Gebäude laufen. Anschließend flüchteten sie auf Fahrrädern. Offensichtlich wurden die Einbrecher derart überrascht, dass sie abbrechen mussten und leer ausgingen. Den Kühlschrank hatten sie allerdings bereits durchwühlt. Beide Männer waren schwarz gekleidet. (CD)

