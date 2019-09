Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nach Unfall abgehauen

Landkreis Sömmerda / Kölleda (ots)

Am Montag konnten die Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda einen 31-jährigen Autofahrer ermitteln, der eine Unfallflucht begangen hatte. Eine Zeugin hatte der Polizei mitgeteilt, dass der Autofahrer am Mittag in Kölleda gegen einen parkenden Honda gefahren sei. Der Honda wies Beschädigungen in Höhe von 300 Euro auf. Nachdem der 31-Jährige Unfallverursacher ermittelt und bei diesem ein Alkoholtest durchgeführt wurde, zeigte das Messgerät ein Promille an. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet. (CD)

