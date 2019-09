Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit drei Leichtverletzten

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Vorfahrtsfehler wurde einer 64-jährigen Citroen Fahrerin am Montagmorgen in Großrudestedt zum Verhängnis. Sie wollte auf dem Karl-Marx-Platz in Richtung Breite Straße fahren, als sie hierbei mit einem VW Sharan zusammenstieß, der von der Amtsgerichtsstraße gefahren kam und Vorfahrt hatte. Die 64-jährige Citroen-Fahrerin und ihre 7-jährige Mitfahrerin sowie die 42-jährige VW-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden medizinisch versorgt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell