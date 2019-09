Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Täter offenbar gestört

Sömmerda (ots)

In Sömmerda muss ein Täter offenbar gestört worden sein, nachdem er am Bürgergarten-Parkplatz die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen hatte. Die Besitzerin fand ihren Mazda am Montagmorgen mit der zertrümmerten Scheibe vor. Neben dem Auto stand auch eine Eisenstange, die der Täter vermutlich benutzt hatte. Aus dem Auto selbst, fehlte nichts. Allerdings wird der entstandene Sachschaden auf ca. 500 Euro geschätzt. (CD)

