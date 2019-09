Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendlicher von Straßenbahn erfasst

Erfurt (ots)

Bereits vor einer Woche kam es im Erfurter Norden zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einer Fußgängerin, die Kopfhörer trug. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Am heutigen Morgen kam es in der Erfurter Innenstadt erneut zu einem ähnlichen Unfall. Ein 17-Jähriger, mit Kopfhörern auf den Ohren, überquerte eine Straße und bemerkte dabei die Straßenbahn nicht. Der Straßenbahnfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Glücklicherweise wurde der Jugendliche nur leicht verletzt. In diesem Zusammenhang rät die Polizei, egal ob als Fußgänger, Rad- oder E-Roller Fahrer, im Straßenverkehr auf Kopfhörer zu verzichten. Durch die eingeschränkte Wahrnehmung kann es zu folgenschweren Unfällen kommen. (JN)

