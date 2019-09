Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falsche Kennzeichen und keine Fahrerlaubnis

Erfurt (ots)

Eine ganze Reihe von Verstößen stellten Polizeibeamte am Montag bei einem Autofahrer fest. Der 30-Jährige wurde am späten Nachmittag auf der Nordhäuser Straße angehalten. Wie sich bei der Kontrolle zeigte, stand der Mann unter dem Einfluss von Drogen. Zudem besaß er auch keine Fahrerlaubnis. Obendrein bestand für das Auto kein Versicherungsschutz, da die angebrachten Kennzeichen an ein anderes Fahrzeug gehörten. Der 30-Jährige musste das Auto stehen lassen und zur Blutentnahme auf die Polizeidienststelle mitkommen. Seine Autoschlüssel und die Kennzeichentafeln wurden sichergestellt. Der Mann ist bereits u.a. wegen Eigentumsdelikten, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis polizeibekannt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell