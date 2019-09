Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher musste Auto stehen lassen

Erfurt (ots)

Für einen Einbrecher ist der Diebstahl eines Autos gehörig schief gelaufen. Der unbekannte Mann gelangte am Montagmorgen in ein Einfamilienhaus in Erfurt-Stotternheim. Nachdem er sich dort ein Portemonnaie sowie einen Autoschlüssel einverleibt hatte, versuchte er mit dem Schlüssel das Auto vor dem Haus zu starten. Nach mehreren Startversuchen musste der Mann jedoch aufgeben, da sich das Auto aufgrund einer Wegfahrsperre nicht starten ließ. Inzwischen hatte er durch die Startgeräusche die Eigentümer geweckt, die den Mann zu Fuß flüchten sahen. Der Mann war ca. 170 bis 185 cm groß und trug eine schwarze Umhängetasche. (CD)

