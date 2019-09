Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag, gegen 15:00 Uhr, in der Nähe des Erfurter Flughafens. Eine 58-jährige Frau befuhr mit ihrem Toyota die Gottstedter Landstraße. Als sie nach rechts in die Neue Alacher Chaussee abbiegen wollte, verlor sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Toyota und geriet auf die Gegenspur. Dabei kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden Streifenwagen der Bundespolizei. Durch den Aufprall wurde der Streifenwagen in einen Straßengraben gestoßen. Die beiden 47 und 51 Jahre alten Polizisten wurden leicht verletzt. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 55.000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Im Bereich der Unfallstelle musste die Straße über eine Zeit von über 1,5 Stunden voll gesperrt werden. (JN)

