Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Blitzersäulen beschmiert

Erfurt (ots)

Einen schlechten Scherz erlaubten sich Unbekannte in der vergangenen Nacht im Erfurter Norden. Während einer Streifenfahrt, gegen 00:30 Uhr, entdeckten Polizisten, dass eine Blitzersäule in der Bunsenstraße mit Neonfarbe besprüht war. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass die Schmierfinken auch an zwei weiteren Blitzersäulen in der Stotternheimer Straße und Eugen-Richter-Straße mit pinker und grüner Neonfarbe zugeschlagen und sie so funktionsunfähig gemacht hatten. Im Laufe des heutigen Tages werden die Säulen gereinigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges in der vergangenen Nacht wahrgenommen haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) entgegen. (JN)

