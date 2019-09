Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Über 2,4 Promille bei Unfall - Sömmerda

Erfurt (ots)

Alkoholkonsum hatte für eine 50-jährige Autofahrerin am frühen Montagmorgen einen Verkehrsunfall zur Folge. Die Frau hatte bei einem Kreisverkehr in Elxleben Leiteinrichtungen umgefahren. Ein besorgter Zeuge meldete den Verkehrsunfall der Polizei. Die Frau hatte großes Glück, dass sie unverletzt blieb. Mit der Frau wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Der Wert zeigte über 2,4 Promille an. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die 50-Jährige musste ihren Führerschein an die Polizisten abgeben und sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. (CD)

