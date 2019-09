Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken auf Fahrrädern - Sömmerda

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Völlig betrunken begegnete am Freitagabend ein 61-jähriger Fahrradfahrer im Stadtgebiet von Sömmerda einer Funkstreifenwagenbesatzung. Seine Fahrweise war so auffällig, dass er angehalten wurde. Es war deutlich zu riechen, dass der Mann Alkohol zu sich genommen hatte. Seine Versuche in das Alkoholmessgerät zu pusten, scheiterten. Der 61-Jährige wurde zur Blutentnahme in das Krankenhaus gebracht und erhielt eine Strafanzeige. Auch am frühen Sonntagmorgen hatte Alkoholkonsum für einen 24-Jährigen eine Anzeige zur Folge. Der junge Fahrradfahrer fuhr in Schlangenlinien auf der Kölledaer Straße in Sömmerda. Das Ergebnis beim Alkoholtest bestätigte die Vermutung der Beamten. Der Wert zeigte über 1,2 Promille an, so dass der Mann zur Blutentnahme mit in das Krankenhaus kommen musste. (CD)

