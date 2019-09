Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erbost wegen Paketzusteller - Sömmerda

Erfurt (ots)

Aufgebracht hat sich ein 36-Jähriger am Freitag in Sömmerda hinter das Lenkrad eines Paketzusteller Autos gesetzt. Den Mann hatte gestört, dass der Transporter den Durchfahrtsweg zu einer anderen Straße versperrte. Der Paketzusteller hatte seinen Wagen dort nur kurzzeitig geparkt und die Zündschlüssel stecken lassen. Während der Paketzusteller kurz weg war, stieg der Anwohner in das Paketauto und startete es. Er fuhr es einige Meter weiter weg. Die Polizei wurde zur Klärung des Sachverhaltes vor Ort gerufen. Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen unbefugten Gebrauch eines Kraftfahrzeuges ermittelt. (CD)

