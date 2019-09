Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 65-Jähriger störte Gottesdienst - Erfurt

Erfurt (ots)

Für einen Polizeieinsatz hat ein 65-jähriger Mann am Sonntagmorgen in der Innenstadt von Erfurt gesorgt. Der Mann hatte sich unerlaubt Zugang in ein Kloster verschafft und dort durch sein Auftreten die morgendliche Messe gestört. Der Aufforderung, den Gottesdienst zu verlassen, kam der Mann nicht nach. Daraufhin wurde er von Polizeibeamten nach draußen geführt. Da der 65-Jährige kein Einsehen hatte und derart Widerstand leistete, mussten ihm Handschellen angelegt werden. Während der Maßnahme verletzte er einen Polizisten leicht. Der 65-Jährige, der bereits u.a. wegen Hausfriedensbruch bekannt ist, wurde daraufhin für einige Stunden in Polizeigewahrsam genommen. Er erhielt Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (CD)

