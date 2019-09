Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flucht mit Simson - Erfurt

Erfurt (ots)

Mit großem Aufwand schafften es zwei unbekannte Jugendliche am Sonntag in eine Garage An der Kalkreiße einzubrechen. Sie brachen einen Teil der Betonwand weg und konnten somit an ihre Beute, ein Simson Moped, gelangen. Nachdem die das Moped aus der Garage geschoben hatten, wurden sie durch Zeugen gestört. Sie ließen das Moped wenige Meter weiter fallen und flüchteten in Richtung Iderhoffstraße. Die beiden Jungs waren ca. 10 bis 15 Jahre alt. Einer der Jungen soll ein weißes Basecap und ein weißes T-Shirt getragen haben. (CD)

