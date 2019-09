Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fenster von Schule beschädigt - Erfurt

Erfurt (ots)

Im Ortsteil Möbisburg-Rhoda wurde am vergangenen Wochenende an einer Schule eine Fensterscheibe zerstört. Am Sonntagmittag wurde der Schaden an dem Toilettenfenster bemerkt. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. (CD)

