Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autospiegel beschädigt - Erfurt

Erfurt (ots)

Mutwillig zerstörten Unbekannte am vergangenen Wochenende die Außenspiegel von sechs Autos, die in der Saalfelder Straße parkten. Einem der Besitzer fielen die Schäden am Sonntagvormittag auf. Zur Schadenssumme liegen noch keine Angaben vor. (CD)

