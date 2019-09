Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autoeinbrüche - Erfurt

Erfurt (ots)

Auf der Suche nach Wertsachen müssen unbekannte Täter gewesen sein, die am Samstag in zwei Autos in der Straße Zum Güterbahnhof einbrachen. Sie schlugen gegen 01:00 Uhr bei beiden Fahrzeugen die Scheiben ein und durchwühlten die Innenräume. Ihre Beute war ein Trollykoffer, der mit Gesetzbüchern, Schuhen und einer Handtasche bepackt war. Aufgrund von Zeugenaussagen ist zu vermuten, dass es sich um zwei Täter gehandelt hat, die zur Tatzeit mit Fahrrädern gesehen wurden. Einer der Täter trug ein Käppi und einen Rucksack. Der zweite Täter hatte eine kurze karierte Hose an. Vermutlich flüchteten sie danach über die Brücke der Stauffenbergallee. Wer hat die beiden Täter gesehen und kann Hinweise geben? Hinweise erbittet der Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 232760. (CD)

