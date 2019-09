Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vorsicht bissiger Hund

Sömmerda

Ein Radfahrer befuhr am Sonntag Abend gegen 17:00 Uhr den Radweg an der Unstrut in Sömmerda. Aus heiterem Himmel wurde dieser plötzlich von einem freilaufenden Schäferhund in die Kniekehle gebissen, als dessen Besitzer einen Moment unaufmerksam war. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt und suchte das Krankenhaus in Sömmerda auf. Der selbe Hund biss bereits vor 2 Monaten schon mal einen Passanten. Eine entsprechende Anzeige gegen den Hundebesitzer wurde gefertigt.

