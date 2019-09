Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flirtversuch führt zu Bewusstlosigkeit

Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es in der Erfurter Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Imbiss. Als ein 38-jähriger Mann der Ehefrau eines anderen 36-Jährigen Mannes Avancen machte, kam es zum Streit zwischen den beiden Männern. Der 38-Jährige versuchte im Zuge dessen den Ehemann zu schlagen. Dieser kam ihm jedoch zuvor und schlug mit der flachen Hand zurück. Die Ohrfeige sowie der zuvor konsumierte Alkohol brachten den Mann zu Fall und kurzzeitig andauernder Bewusstlosigkeit. Trotz der vorangegangenen Tat leitete der Ehemann sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und wählte den Notruf. Kurze Zeit später kam der Täter wieder zu Bewusstsein. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.(ER)

