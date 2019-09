Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall aufgrund Alkoholeinwirkung

Elxleben (ots)

Am frühen Morgen des 15.09.2019 wurde durch einen Zeugen ein Verkehrsunfall in Elxleben mitgeteilt, bei welchem ein Pkw Skoda am Kreisverkehr aus Walschleben kommend, nach links von der Fahrbahn abkam und so die dort befindliche Verkehrsinsel beschädigte. Die eingesetzten Beamten stellten dann am Unfallort eine 50 jährige Frau fest, welche augenscheinlich unter Alkoholeinfluß stand. Eine Atemalkoholmessung ergab dann einen Wert von 2,41 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein der Fahrerin wurde sichergestellt. (TF)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell