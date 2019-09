Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit gestohlenem Fahrrad in Polizeikontrolle

Sömmerda (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 26 Jahre alter Mann in Sömmerda mit seinem Fahrrad kontrolliert. Bei der Prüfung des Fahrrades stellte sich heraus, dass das ca. 1000,- EUR teuere Rad erst einige Tage zuvor in Sömmerda entwendet wurde. Gegen den Radfahrer wird nun ermittelt. Das Rad wird in der Folge wieder an seinen rechtmäßigen Besitzer übergeben. (FR)

