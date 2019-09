Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenheit in der Dunkelheit

Erfurt (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Samstags befuhr ein 27-jähriger Radfahrer die Weimarische Straße in Erfurt. Vor seinem Fahrtantritt unterschätzte er jedoch seinen überschwänglichen Alkoholkonsum und stieß in der Folge gegen einen parkenden Pkw Suzuki. Hierbei verletzte sich der Radfahrer im Gesicht und verursachte circa 3.000 Euro Sachschaden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Den Radfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Weiterhin wurden im Stadtgebiet diverse E-Scooter-Fahrer kontrolliert und auf die sachgerechte Handhabung ihrer Elektrokleinstfahrzeuge hingewiesen. Hierbei wurden Fahrer im Alter von 23-29 Jahren mit Werten von 1,48 bis 1,53 Promille festgestellt. Auch hier wurden Blutentnahmen durchgeführt. Des Weiteren wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt, sowie Führerscheine sichergestellt. (KH)

