Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall auf Kreuzung

Erfurt (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Konrad-Adenauer-Straße, Kreuzung Rudolstädter Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah ein 70-jähriger Nissan Fahrer vermutlich die rote Ampel. Sein Auto stieß mit einem abbiegenden Fiat zusammen, der im Gegenverkehr unterwegs war. Zum Glück wurde niemand verletzt, an beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden, so dass die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. (CD)

