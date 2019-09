Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieseldiebe

Erfurt (ots)

Der Diesel von drei Baufahrzeugen wurde in der Nacht zum Donnerstag von unbekannten Tätern in Erfurt-Bischleben abgezapft. Die Täter gelangten an insgesamt 150 Liter Diesel im Wert von ca. 180 Euro. Sie hinterließen an den Baufahrzeugen auch 80 Euro Sachschaden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell