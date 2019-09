Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Explosion bei Dacharbeiten - Erfurt

Erfurt (ots)

Der Brand auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses im Erfurter Rieth hat am Donnerstagnachmittag den Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Ein 30-jähriger Arbeiter hatte den Brand bei Arbeiten mit einem Gasbrenner verursacht. Er wollte auf dem Flachdach Schweißbahnen verlegen und benutzte den Gasbrenner. Offenbar kam er dabei zu nah mit dem Gasbrenner an eine Bauschaumkartusche. Die Kartusche explodierte, wobei der Brand sich sofort entfachte. Die Bukarester Straße, in der das Unglück passierte, wurde daraufhin sofort gesperrt. Auch die Ulan-Bator-Straße und die Straße der Nationen waren durch die Sperrung betroffen. Der Arbeiter blieb zum Glück unverletzt. Insgesamt wird der Sachschaden auf ca. 20.000 Euro beziffert. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell