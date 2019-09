Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Porschezubehör gestohlen - Erfurt

Erfurt (ots)

Offenbar waren unbekannte Einbrecher in einer Garage in der Eugen-Richter-Straße an kostbaren Autoteilen interessiert. Sie brachen im Zeitraum zwischen Sonntag und Donnerstag in die Garage ein und nahmen dort vier komplette Porscheräder und auch Porschebremsscheiben mit. Selbst 20 Liter Motoröl für einen Ford Mustang ließen sie nicht stehen. Der Besitzer schätzt den Gesamtwert der Beute auf ca. 10.000 Euro. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell