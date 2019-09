Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schmierfinken unterwegs - Erfurt

Erfurt (ots)

Schmierfinken waren in verschiedenen Straßen, im Norden der Stadt, am Werk. Sie verunstalteten drei parkende Autos, drei Baucontainer und ein Hinweisschild mit Sprühfarbe. Die Schäden wurden am Donnerstag im Bereich der Gisperslebener Straße, Hans-Sailer-Straße und am Wermutmühlenweg festgestellt und der Polizei mitgeteilt. Die Täter müssen am gleichen Tag bzw. in der Nacht zuvor zu Werke gegangen sein. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten sich beim Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 231299 zu melden. (CD)

