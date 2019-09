Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit endete im Krankenhaus - Erfurt

Erfurt (ots)

In einem Pub in der Erfurter Altstadt kam es in den gestrigen Nachtstunden zu einem handfesten Streit zwischen zwei Männern. Der 20-jährige Barkeeper führte die Auseinandersetzung mit einem 47-jährigen Gast, der auf den jüngeren Mann auch eingeschlagen haben soll. Der Barkeeper soll dem Gast daraufhin mit einem Glas ins Gesicht geschlagen haben, wobei der 47-Jährige schwer verletzt wurde. Der schwer verletzte Gast musste ins Krankenhaus gebracht werden. (CD)

