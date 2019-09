Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trickbetrug in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Wie am Donnerstag bekannt wurde, ist ein 85-jähriges Rentnerehepaar aus Sömmerda auf eine Betrügerbande hereingefallen. Ein Unbekannter klingelte vor ca. zwei Wochen an der Wohnungstür der beiden und bot verschiedene Uhren an. Die Rentnerin holte daraufhin die vereinbarte Geldsumme aus einem Versteck in der Wohnung und übergab sie dem Mann. Kurze Zeit später klingelte es wieder an der Tür des Ehepaares. Dieses Mal war es ein vermeintlicher Kripo Beamter, der den Balkon begutachten wollte. Im guten Glauben gewährten sie dem Mann Zutritt in ihre Wohnung. Erst Tage später stellten die Rentner fest, dass etwa 17.000 Euro Bargeld aus der Wohnung gestohlen wurden. Einer der Männer gab sich als Pfleger aus gaukelte den Senioren vor, sie zu kennen. Er war ca. 45 Jahre alt, etwa 180cm groß, korpulent und hat kurze, blonde Haare. Er trug eine weiße Hose, eine rote Strickjacke mit weißen Streifen, weiße Halbschuhe. Der Betrüger sprach hochdeutsch ohne Dialekt und hatte einen rot-schwarz gestreiften Rucksack dabei. Die zweite Person gab sich als Kripo-Beamter aus und wurde wie folgt beschrieben: ca. 40-45 Jahre alt, etwa 190cm groß, schlanke Gestalt, kurze, schwarze Haare. Er mit einer schwarzen Hose, schwarze Jacke (Jacke und Hose mit weißem Schriftzug) und einer Schirmmütze bekleidet. Auch er sprach hochdeutsch ohne Dialekt. Die Polizei rät, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen bzw. keine Auskünfte zu Vermögensverhältnissen zu erteilen. Sollte sich jemand als Kripobeamter ausgeben, so sollte grundsätzlich der Dienstausweis oder die Dienstmarke von der Person verlangt werden. Man sollte auf jeden Fall gegenüber Fremden misstrauisch sein und sich bestenfalls bei der nächsten Polizeidienststelle informieren, ob es sich tatsächlich um einen Kripobeamten handelt. Der Besucher sollte währenddessen vor der geschlossenen Tür warten. (JN)

