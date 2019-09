Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lieferantin bestohlen

Sömmerda (ots)

Pech hatte eine 47-Jährige am Donnerstag in Sömmerda. Sie war am zeitigen Abend mit ihrem Lieferauto in der Heinrich-Heine-Straße unterwegs, um an Kunden Lebensmittel auszuliefern. Nachdem sie von einem Kunden zurück zu ihrem Lieferwagen kam, musste sie feststellen, dass ihr Portemonnaie verschwunden war. Die Frau hatte die Geldbörse in der Fahrerkabine liegengelassen. Im Portemonnaie befanden sich knapp 700 Euro Bargeld und eine Tankkarte. Vermutlich hatte die 47-Jährige das Auto nicht abgeschlossen, so dass ein Langfinger seine Chance nutzte und das Portemonnaie stahl. (CD)

