LPI-EF: Haus mit Öl beschmiert - Sömmerda

Unbekannte haben in Burgwenden ein Haus mit Altöl besprüht. Die Eigentümer stellten am Donnerstagmorgen den Schaden an der Hauswand und den Fenstern fest. Vermutlich kam es in den frühen Morgenstunden zu der Sachbeschädigung, nachdem laut Zeugenaussagen gegen 03:00 Uhr Geräusche am Haus zu hören waren. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei stellte Spuren sicher und ermittelt nun. (CD)

