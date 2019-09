Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rotes Mountainbike mitsamt Helm gestohlen

Erfurt (ots)

An einem teuren Mountainbike mitsamt dem Helm und einem Metabo-Werkzeugkoffer waren unbekannte Täter interessiert, die in der Nacht zum Dienstag in einen Keller in der Rathenaustraße eingebrochen sind. Die Täter öffneten gewaltsam die Tür der Kellerbox und verschafften sich somit den Zutritt. Der Eigentümer schätzt den Gesamtwert der Beute auf ca. 1.900 Euro. (CD)

