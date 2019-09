Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Couragierte Fahrgäste

Erfurt (ots)

Mit einem renitenten Ladendieb bekamen es gestern drei Erfurter zu tun. Der Mann hatte es in einem Geschäft am Anger auf zwei DVDs abgesehen. Er ließ die Beute verschwinden und stieg in eine Straßenbahn. Die Ladendetektivin, die den Diebstahl beobachtetet hatte, folgte dem 37-Jährigen. In der Straßenbahn stellte sie den Langfinger zur Rede, der Dieb bestritt die Tat. Als er flüchten wollte und die Frau ihn festhielt, wehrte er sich. Zwei andere Fahrgäste kamen der Detektivin zur Hilfe. Auch sie wurden angegriffen und dabei leicht verletzt. Der renitente Dieb wurde anschließend der Polizei übergeben. Neben dem Diebesgut stellten die Beamten noch eine Kleinstmenge Rauschgift sicher. Gegen den Mann wurde eine Anzeige erstattet. (JS)

